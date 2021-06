Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un sat de langa Deva iți poți clati ochii și bucura sufletul cu “Gradina lui Zoe, cum au cunoscut-o turiștii care au ajuns in zona. Este un colț de rai care te face sa uiți pentru cateva minute ca ești in Romania. Peisajul aduce mai degraba cu o gradina eleganta din Toscana. De altfel, cel […]…

- Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR…

- Cel puțin o ora și jumatate au intarziere zeci de trenuri din țara. Pe ruta București Ploiești circulația trenurilor a fost interupta temporar din cauza vantului puternic. In mai multe orașe pompierii au intervenit dupa ce copacii au cazut peste autoturisme, iar in Mamaia o macara a cedat sub puterea…

- Romania l-a declarat luni persona non grata pe Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar rus la Bucuresti. Joi, au aparut imagini cu cetațeanul rus expulzat din Romania pentru acuzații de spionaj militar. Alexey Grishaev, fost adjunct al atașatului militar al ambasadei Rusiei la București, apare…

- The European Investment Bank (EIB) said on Tuesday that it has agreed to lend 250 million euro to Romania for the construction of a regional emergency hospital in Iași and that the 27-year loan represents EIB’s largest ever support for healthcare in Romania. “The 850-bed facility will replace the existing…

- Romanii se vor putea testa direct in farmacii intr-o saptamana. Secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan a declarat ca este posibil ca Romania sa urmeze exemplul Marii Britanii care, intr-un program extins de testare ofera cetațenilor doua teste gratuite pe saptamana. „Nu este deloc…

- Presedintele Consiliului Judetean Cluj, liberalul Alin Tise, este revoltat de scandalul din judetul Timis, referitor la carantinarea forțata de la nivel central, spune ca Romania are nevoie urgenta de descentralizare si regionalizare. “Dumnezeii luptei cu COVID-19, detinatorii adevarului absolut de…

- Uber is available in Craiova, a city in the south of Romania starting from Thursday making it the seventh city in Romania where the service operates, according to Business Review. “We are happy to launch Uber in Craiova, one of the most important cities in the South of the country. We are seeing great…