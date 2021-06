VIDEO / GALERIE FOTO Momentul prăbușirii Cascadei Bigăr și controversele din jurul acestui trist eveniment Prabușirea Cascadei Bigar, cea mai frumoasa din țara și printre cele mai frumoase și vizitate din lume, a starnit o avalanșa de comentarii in spațiul online. Un activist de mediu a lansat teoria potrivit careia prabușirea cascadei ar avea legatura cu pastravaria Valea Miniș. Activistul de mediu acuza ca prabusiriea Cascadei Bigar ar fi avut […] The post VIDEO / GALERIE FOTO Momentul prabușirii Cascadei Bigar și controversele din jurul acestui trist eveniment appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

