Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur sa fiu astazi la Pristina, in prima vizita a unui prim-ministru roman in Muntenegru", a spus Dancila. Translatorul a sesizat greseala si a spus Podgorica, care este, de fapt, capitala Muntenegrului. De asemenea, Guvernul muntenegrean a cenzurat greseala facuta de prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a facut, miercuri, o noua gafa, in timpul declaratiilor comune cu omologul muntenegrean, Dusko Markovic, ea afirmand ca se bucura ca se afla la Pristina, capitala statului Kosovo, desi se afla in capitala Muntenegrului, Podgorica.

- Viorica Dancila a facut miercuri o noua gafa jenanta. Aflata in vizita oficiala in Muntenegru, Dancila a spus, in cadrul conferinței comune cu premierul muntenegrean, ca ii pare bine sa fie la Pristina, capitala Kosovo.Vezi si: Medicii dezvaluie secretul: De ce traiesc femeile mai mult decat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita oficiala in Muntenegru, s-a intalnit miercuri cu presedintele muntenegrean Milo Djukanovic, cei doi oficiali convenind intensificarea cooperarii sectoriale in energie, cu accent pe interconectivitate, precum si in domeniile turism, educatie si cultura.…

- Parlamentul s-a reunit la aceasta ora pentru ca premierul Viorica Dancila sa prezinte stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019.Sedinta este condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, explica intr-un raport dat publicitatii miercuri detaliile vizitei pe care a facut-o in Israel alaturi de premierul Viorica Dancila in 25 si 26 aprilie si care a generat un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului cerandu-i demisia premierului.…

- Gest fara precedent al presedintelui Iohannis, care i-a cerut vineri Vioricai Dancila sa demisioneze din functia de premier. “Retrag increderea doamnei Dancila. Viorica Dancila nu face fata functiei de premier al Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. Ii solicit demisia”,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. Decizia vine la scurt timp dupa ce prim-ministrul Dancila a anulat intalnirea de la Palatul Cotroceni."Retrag increderea doamnei Dancila.…