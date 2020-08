VIDEO: Gabriela Firea și Florentin Pandele, dans nocturn în Voluntari Familia de primari Gabriela Firea – Florentin Pandele a surprins aseara printr-o postare pe Facebook in care danseaza pe ritmurile melodiei Jerusalema. O postare de pe pagina Gabrielei Firea, actual primar și, totodata, candidat la Primaria Capitalei a starnit zeci de comentarii pe Facebook. Profitand de lipsa copiilor de acasa, cei doi au incins un dans in curtea casei din Voluntari. „Am raspuns prompt provocarii prietenilor – Jerusalema, varianta «singuri acasa”!”, a scris edilul Bucureștiului invitand și prietenii sa faca același lucru. „Cine intra in joc? Postați 1-2 minute de dans pe melodia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

