- Zeci de copacii au fost doborâți peste drumuri în Cluj-Napoca și mulți alții distruși. Vântul și grindina au mutat containere de gunoaie pe drumuri și au îndoit chiar și multe garduri. …

- Furtuna de duminica seara din județul Prahova a lasat in urma cu Furtuna de duminica seara din judetul Prahova a lasat in urma cu arbori doborați, strazi și gospodarii inundate, acoperișuri afectate de vant și grindina.

- Sapte curti din localitatea Stanca, comuna Pipirig, au fost inundate in urma ploii torentiale care s-a abatut, miercuri dupa-amiaza, asupra localitatii. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca voluntarii SVSU Pipirig actioneaza cu un buldoexcavator pentru…

- Al doilea val al furtunii din seara aceasta, mult mai periculos, cu rafale puternice de vant, a provocat pagube importante in Arad. Pompierii intervin in mai multe locații pentru a indeparta pomi rupți de vant și acoperișuri luate de vijelie. „Pana in acest moment, intervenim in municipiul Arad, pe…

