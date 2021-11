VIDEO Furtună devastatoare în Canada: Cel puțin un mort și mii de oameni evacuați Cel puțin o persoana a murit și alte câteva sunt date disparute dupa ce o furtuna extrem de puternica, despre care experții spun ca este un fenomen ce se produce o data la 100 de ani, a lovit coasta de nord-vest a Canadei, distrugând autostrazi și lasând fara electricitate mii de gospodarii din Canada și SUA, relateaza The Guardian și BBC.



Cel mai afectat este orașul canadian Vancouver, unde doua autostazi au fost închise, dupa ce au fost grav avariate de inundații.







Mii de oameni au fost obligați sa-și paraseasca locuințele din cauza furtunii extrem… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

