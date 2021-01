​VIDEO Furtuna de zăpadă Filomena face ravagii în Spania. Patru persoane și-au pierdut viața Patru persoane au murit în Spania, tara paralizata în ultimele zile de o puternica furtuna de zapada care a adus la Madrid cele mai puternice ninsori din ultimele decenii, relateaza Reuters.



Un barbat și o femeie au murit înecați dupa ce au ramas blocați în masina când un râu a iesit din matca lânga Malaga, în sudul țarii, iar doua persoane fara adapost au murit de frig, una în capitala Madrid și alta în orasul estic Calatayud, au precizat autoritatile.



&"Sa evitam calatoriile si sa urmam indicatiile serviciilor de urgenta&",

Sursa articol: hotnews.ro

