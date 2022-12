In prag de Craciun, caderile masive de zapada nu au fost doar in SUA și Canada, ci și in majoritatea regiunilor din Japonia, ducand la moartea a 17 persoane in ultimele zece zile, potrivit unui bilant provizoriu publicat luni de o agentie guvernamentala, iar mii de locuinte de pe teritoriul tarii s-au confruntat cu pene […] The post VIDEO. Furtuna de zapada a ucis 17 oameni și in Japonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .