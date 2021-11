VIDEO Furtuna Arwen a lovit Regatul Unit: Două persoane au murit Nordul Regatului Unit era afectat vineri de furtuna Arwen - cu rafale de vânt de 160 km/h, ninsori puternice si blocarea unor drumuri -, care a lasat zeci de mii de oameni fara electricitate si a ucis doi barbati, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Agentia meteorologica britanica Met Office a anuntat ca se astepta sâmbata la rafale de vânt &"foarte puternice&", dupa ce a emis o alerta cod rosu în noaptea de vineri spre sâmbata într-o &"mare parte a Regatului Unit&", afectat de rafale de vânt &"care pot cauza daune&".

&"Aceste lovituri violente de vânt… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Arwen afecteaza in acest sfarșit de saptamana nordul Marii Britanii, provocand in unele zone ralafe de vant care au atins viteze de pana la 160 de kilometri pe ora. Doi barbați au murit dupa ce au fost loviți de copaci puși la pamant de vantul puternic, relateaza Euronews . Unul dintre ei și-a…

- Un barbat a murit, mai multe cladiri au fost avariate si numerosi copaci au fost doborati din cauza acestor vanturi deosebit de puternice.Met Office, biroul de meteorologie britanic, a precizat ca vanturile aduse de furtuna Arwen au atins viteza de 158 de kilometri pe ora in Brizlee Wood, o localitate…

- Oamenii de stiinta raspund la o serie de intrebari-cheie legate de tulpina COVID din Africa de Sud. Cand a fost tulpina detectata pentru prima data? Tulpina a fost identificata prima data marti, 23 noiembrie 2021, si este considerata ingrijoratoare din cauza numarului mare de mutatii, care ar putea…

- Selectionerul nationalei de rugby a Africii de Sud, Jacques Nienaber, a afirmat ca va proceda la schimbari in echipa inainte de meciul-test contra Angliei, de sambata de pe Twickenham, o reeditare a finalei de la CM 2019 din Japonia, scrie Reuters, citat de agerpres. ''Meciul contra Angliei va fi…

- In analiza sa asupra politicilor generate de schimbarile climatice, economistul Cornel Ban atragea atenția asupra marilor riscuri existente in țarile in curs de dezvoltare. Situație valabila și in Romania. Die Bundeszentrale fur politische Bildung este agenția federala a statului german care are ca…

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, care și-a anulat vizitele oficiale și se odihnește pentru urmatoarele doua saptamani la sfatul medicilor, a fost fotografiata luni in timp ce-și conducea singura una dintre mașini in jurul proprietații sale de la Castelul Windsor, relateaza Reuters . In imagini,…

- Unul dintre cei mai batrini locuitori ai Scoției a implinit 107 ani. Pe 28 septembrie, Elsie Skene și-a sarbatorit cea de-a 107-a aniversare. In Scoția, ea cedeaza dupa virsta doar lui Louise Wilson, care a implinit 109 ani in iulie. Centenara s-a nascut in 1914 și a crescut zece copii in timpul vieții.…

- Agenția pentru criminalitate din Marea Britanie (NCA) a declarat sâmbata ca a confiscat peste doua tone de cocaina în valoare de 160 de milioane de lire sterline (187 de milioane de euro) în largul Plymouth (sud-vestul Angliei), potrivit AFP.Șase barbați cu vârste cuprinse…