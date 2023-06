VIDEO | Furtună a făcut pagube: Acoperișuri smulse de vântul puternic, mașini avariate la Drobeta Turnu Severin Mai multe mașini au fost avariate de elemente de acoperiș și de ramuri de copaci cazute in urma furtunii de sambata dupa-amiaza in orașul Drobeta-Turnu Severin. Pompierii din municipiul Drobeta Turnu-Severin au intervenit sambata dupa-amiaza pentru gestionarea a șase situații de urgența, in urma furtunii, noteaza Mediafax. CITESTE SI Italia e blocata de greve: avertisment pentru romani; zborurile au fost date peste cap 18:28 189 Șoc in lunea fotbalului: Messi pleaca de la PSG; unde este dorit argentinianul 18:14 563 BREAKING NEWS Alerta meteo - Cod roșu de furtuna in trei județe, coduri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIe blocata de greve: avertisment pentru romani; zborurile au fost date peste cap 18:28 189 Șoc in lunea fotbalului:pleaca de la PSG; unde este dorit argentinianul 18:14 563 BREAKING NEWSmeteo - Cod roșu dein trei județe, coduri…

- Furtuna de duminica dupa-amiaza a avut urmari și in Buzau. Mai mulți cetațeni și-au gasit mașinile distruse in parcare in urma rafalelor de vant și a ploii torențiale. Un copac s-a rupt și a cazut peste trei autoturisme din cartierul Micro 14.

- Pompierii din Bucuresti au primit, vineri, zeci de apeluri care semnalau probleme provocate de vantul puternic. Este vorba despre copaci cazuti, dar si despre bucati metalice sau de tabla care stau sa cada. 19 masini au fost avariate, iar o persoana a fost lovita de un copac cazut. „Ca urmare a fenomenelor…

- Echipajele de pompieri militari din cadrul Detașamentului Bistrița și Serviciul voluntar pentru situații de urgența Bistrița au intervenit luni dupa-amiaza in municipiu, pe strada Aleea Fantanele unde mai multe elemente din compunerea acoperișului unui bloc de patru etaje s-au desprins, sub acțiunea…

- Furtunile și tornadele au facut ravagii in Turcia. Zeci de locuințe au fost distruse, informeaza Antena 3. Dupa cutremurele care au devastat țara și au ucis zeci de mii de oameni, Turcia este lovita acum din nou. De data aceasta de o tornada extrem de puternica. Vantul a suflat cu peste 120 km/h in…

- Tornada a lovit statul american Florida in weekend și a provocat numeroase pagube. Autoritațile intervin pentru a inlatura resturile provocate de furtuna puternica, potrivit Sky News. Vantul a batut cu viteza in zona Palm Beach și ulterior furtuna s-a indreptat spre nord-est. Ulterior, autoritațile…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov au gestionat 88 de interventii in Bucuresti si Ilfov pentru indepartarea unor copaci, stalpi si elemente de constructie afectati de vantul puternic. In urma acestor incidente, 39 autoturisme au f

- Furtuna puternica a provocat pagube la peste 20 de instituții de invațamant municipal. Vantul puternic a provocat pagube materiale la mai multe instituții educaționale din capitala și din suburbii. Avarierile produse pe teritoriile școlilor și gradinițelor din subordinea Direcției Generale Educație,…

- Copaci doborati, masini avariate si acoperisuri smulse. Vantul puternic a facut prapad pe mai multe strazi din Capitala.Primaria Chișinau anunța ca toate serviciile municipale se afla in teren pentru inlaturarea consecințelor avariilor provocate de vantul puternic.