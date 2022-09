Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este singurul deputat care s-a abținut de la moțiunea simpla inițiata de USR impotriva ministrului liberal al Energiei, Virgil Popescu, potrivit rezultatului votului afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Decizia lui Ciolacu vine dupa ce, marți, Ciolacu a anunțat…

- Președintele american, Joe Biden, a marcat, miercuri, Ziua Independenței Ucrainei reiterand angajamentul Statelor Unite fața de aceasta țara cu un nou ajutor militar, in valoare de 2,98 miliarde de dolari. Este cel mai mare pachet de asistența de securitate din SUA pentru Ucraina in cele șase luni de…

- Președintele american Joe Biden, vindecat dupa COVID, pleaca in concediu, incepand de miercuri, anunța Reuters. Biden iși va petrece vacanța de 10 zile pe insula Kiawah din statul Carolina de Sud, o statiune de golf in care a mai fost și in anii trecuți. Conform Reuters, președintele american va sta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca se va face o remaniere guvernamentala și va solicita o discuție aplicata in cadrul coaliției de guvernare. Marcel Ciolacu nu a negat ca ar fi vizați de o eventuala remaniere miniștrii Virgil Popescu de la PNL sau Vasile Dincu de la PSD, adaugand ca va discuta…

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. „Sambata, la ordinele mele, Statele…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a demis, duminica seara, pe șeful serviciului securitații interne (SBU), Ivan Bakanov, prietenul sau din copilarie, și pe procurorul general, Irina Venediktova, figura devenita foarte cunoscuta in ultimele luni, care se ocupa de investigarea crimelor de…

- Joe Biden a fost ironizat pe rețelele de socializare dupa ce a facut o gafa, citind instrucțiunile de pe prompter in timpul unui discurs, relateaza Newsweek.com. Președintele SUA vorbea despre protejarea drepturilor femeilor in privința avortului, cand a spus, din greșeala, „sfarșitul citatului, repetați…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. El a confirmat ca SUA vor trimite inca doua distrugatoare la baza navala spaniola de la Rota, pe langa cele…