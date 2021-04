Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa stea singura, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus ce prevad distantarea fizica, in timpul funeraliilor sotului sau Philip care au avut loc sambata dupa amiaza la capela St.George, relateaza dpa. Camerele de filmare nu au putut capta expresia chipului sau, insa alti membri ai casei regale care au aparut in imagini aveau fetele sumbre. Printul Edward, cel mai mic dintre copiii reginei si ai printului Philip, a fost vazut punandu-si mana pe frunte in timp ce corul intona imnuri religioase. El a fost vazut apoi fixand…