Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite de o tornada care s-a abatut luni seara asupra statului american Carolina de Nord, au anuntat marti reprezentantii serviciului local de interventie si salvare, citate de AFP și Agerpres.Într-o perioada în care o buna parte…

- Lacurile si canalele inghetate din judetul Tulcea au fost in ultimele zile o bucurie pentru copii, unii dintre ei probandu-si noile patine, in timp ce parintii incurajeaza autoritatile sa investeasca si in facilitati pentru petrecerea timpului liber pe malurile luciilor de apa inghetate. La Sarichioi,…

- Desi iarna este pe sfarsite, autoritatile inca nu au verificat listele beneficiarilor pentru compensarea facturilor la caldura. Potrivit sefului Directiei Locativ Comunale, in acest sezon urmeaza sa primeasca ajutoare peste 21 de mii de familii.

- Cel putin patru marinari au murit duminica in naufragiul unei nave de transport marfa in Marea Neagra, in largul Turciei, au anuntat autoritatile turce. Dupa ce initial au afirmat ca ar fi vorba de un cargou rusesc, autoritatile turce au precizat in cele din urma ca nava, numita 39;Arvin 39;, circula…

- Un copil de 12 ani din statul american Virginia a fost ucis de explozia unei grenade, despre care polițiștii cred ca a fost cumparata de la un magazin de antichitați din Carolina de Nord. Autoritațile ii avertizeaza și pe alți clienți ai magazinului ca și alte astfel de obiecte ar putea fi periculoase,…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Ghoeghița, a declarat ca de luni, 4 ianuarie, activitatea de vaccinare anti-Covid va fi inceputa in peste 90% din cele 370 de centre de destinate vaccinarii personalului medical, informeaza Agerpres. In acest mod, se va ajunge la circa 20.000 de…

- Sarbatorile de iarna din 2020 vor ramâne pentru totdeauna în istorie ca fiind cele mai triste din cauza pandemiei de COVID-19. Târgurile de Craciun au fost interzise în toate orașele importante din țara, iar colindele și alte tradiții vechi…

- Autoritațile din Europa s-au gasit pentru a lua in discuție sezonul de schi 2020-2021, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, unele țari vor deschiderea normala a partiilor, altele insistaca acestea safieinchise total pana la o anumita perioada. Unde in Europa poți schia cu siguranța acum. Ce…