Stiri pe aceeasi tema

- Google poate acum sa recunoasca melodii fara sa le auda, poate sa ghideze utilizatorii in cadrul paginilor pe baza cautarilor și știe, in timp real, cat de aglomerate sunt restaurantele, informeaza News.ro. Facilitațile oferite utilizatorilor sunt posibile datorita inteligenței artificiale pe care o…

- Noul Chromecast arata diferit de cele vechi - seamana cu un puc de hochei, fiind mai oval si mai subtire - insa designul este cel mai putin important aspect raportat la restul facilitatilor oferite. In primul rand, acum exista un sistem de operare cu o interfata grafica proprie afisata pe televizor,…

- Anul 2020 a venit cu schimbari si pentru compania Apple, care a renuntat la evenimentul propriu-zis, cu public, si a creat un eveniment live pe Youtube, in care sa-si prezinte noile produse scoase pe piata.

- Cea mai mare platforma de video online si-a lansat propria clona de TikTok, un serviciu numit Shorts, care functioneaza la fel si ofera aceleasi facilitati ca produsul chinezesc. Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra…

- Intel a anunțat o noua generație de procesoare, sub numele “Tiger Lake” cu care spera sa recâștige cota pierduta în ultimii ani când a avut și probleme cu fabricația altor procesoare, ceea ce a adus întârzieri. Compania a anunțat și ca își schimba logo-ul,…

- Acesta a fost realizat impreuna cu compania americana EON Reality Inc, putand fi utilizat pentru psihoterapie și prevenirea tulburarilor emoționale. Cercetatorii de la Universitatea Babes-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca au anunțat lansarea unui nou produs de reglare psihologica pin tehnologie virtuala,…

- Nici prin gand nu ii trecea lui Dorian Popa ca propriul caine ii va face concurența serioasa la capitolul celebritate. Artisul a facut cel mai mare gest pentru Cheluțu, devenit superstar pe YouTube.

- Surse anonime, citate de Bloomberg, sustin ca Google si Samsung poarta in prezent negocieri in ceea ce priveste serviciile si aplicatiile Google instalate pe smartphone-urile Samsung. Google vrea ca serviciile sale sa fie mai vizibile, iar Samsung vrea bani. In centrul discutie, alaturi de celelalte…