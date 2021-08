Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele afgan Amrullah Saleh a transmis marti ca se afla in Afganistan si ca este 'presedintele interimar legitim' dupa ce presedintele Ashraf Ghani a fugit din tara in timp ce talibanii cucereau capitala Kabul, informeaza Reuters. 'Conform Constitutiei afgane, in caz de absenta,…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza si considerata terorista de Israel si alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victorie”, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP, potrivit Agerpres . Gruparea islamista „felicita…

- Criza din Afganistan. Sute de oameni, prinsi de scara avionului, in incercarea disperata de a fugi de talibani. Cinci persoane au fost ucise UPDATE 11:33 Cel putin cinci persoane au fost ucise in aeroportul din Kabul, in timp ce sute de afgani au incercat sa intre cu forta in avioanele care paraseau…

- Intrarea talibanilor in Kabul, capitala Afganistanului, a provocat un val de frica și teama printre oameni, iar acum mulți incearca sa plece in alte țari ca sa scape de represalii. Inclusiv președintele țarii, Ashraf Ghani, a fugit din țara, declarand ca a vrut sa evite o baie de sange. Citeva ore dupa…

- Intr-un interviu acordat CNN, Muhammed Arif Mustafa, comandantul talibanilor, a asigurat ca „Jihadul nu se va incheia inainte de ziua judecații”. Dupa ce președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a recunoscut victoria talibanilor, care au preluat puterea la Kabul, și a parasit țara – impreuna cu „aliatul”…

- Ion Cristoiu susține ca in Afganistan nu e vorba de victoria Talibanilor. E vorba de prabusirea in nici doua saptamini a unui regim mai ceva ca o alcatuire de carton. Din anumite puncte de vedere, ceea ce se petrece in Afganistan aminteste de Romania lui decembrie 1989, spune Cristoiu. Publicistul…

- Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti ai acestora. Abdullah Abdullah, liderul Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit tara. “Fostul presedinte al Afganistanului…

- Fostul președinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit capitala Kabul spre Tadjikistan, a declarat duminica un inalt oficial al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Reuters.Solicitat pentru comentarii, biroul fostului președinte a spus ca „nu poate spune nimic despre mișcarea lui Ashraf…