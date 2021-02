Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii din Congresul SUA au gasit in anumite alimente destinate bebelușilor „niveluri periculoase de metale toxice grele”, precum plumbul și mercurul, care ar putea duce la daune cerebrale, a declarat un subcomitet House Oversight intr-un raport publicat joi, in care se cereau noi standarde și…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa accelereze reformele economice si sa solutioneze blocajele care stau in calea investitiilor pentru a putea beneficia de partea care le revine din fondul de relansare, a declarat miercuri un oficial din cadrul Executivului comunitar, transmite Reuters .…

- Moncef Slaoui, consilierul sef al operatiunii "Warp Speed" ("Viteza Luminii") si-a dat demisia, dar se va afla in continuare la dispozitia viitoarei administratii a presedintelui Joe Biden in calitate de consultant in decurs de aproximativ patru saptamani, a declarat marti seara pentru Reuters un…

- Producatorii de mașini și dispozitive electronice, de la televizoare la smartphone-uri, trag un semnal de alarma cu privire la lipsa globala de cipuri, care provoaca intarzieri in producție, in timp ce piața dadea semne de revenire din criza coronavirusului, relateaza Reuters. Problema are mai multe…

- Banca Centrala Europeana revizuiește in scadere estimarile de crestere economica pentru 2021, dar se asteapta la o relansare puternica in 2022 Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar…

- Uniunea Europeana va exclude Polonia si Ungaria din Mecanismului de Redresare si Rezilienta, un fond in valoare de 750 miliarde de euro destinat relansarii economiei blocului comunitar dupa pandemia de COVID, daca cele doua tari refuza in continuare sa accepte conditionarea accesului la fonduri de…

- Dupa ce s-au laudat ca nu vor impune nici o taxa in 2021, liberalii au prezentat una dintre aceste taxe chiar in Planul National de Relansare si Rezilienta. Este vorba despre o "taxa ecologica pentru vehiculele poluante". Daca cele de pana acum s-au dovedit a fi ilegale, prin natura…

- Sonda spatiala Chang'e-5 a Chinei a aselenizat cu succes, marti, in cadrul misiunii istorice de prelevare a unor mostre de pe suprafata Lunii, au relatat media chineze, citate de Reuters si DPA, potrivit Agerpres. Chang'e-5 a atins marti "cu succes" suprafata Lunii, a relatat postul CCTV,…