Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza in Franta, impotriva unui proiect de lege care ar favoriza abuzurile politiei. Un proiect de lege a impartit francezii in doua tabere, pro si contra. E vorba despre o problema cat se poate de concreta, legata de modul in care imaginile cu politisti sunt puse in circulatie in…

- Torino, Milano si Napoli au fost, luni seara, scenele unor proteste violente izbucnite dupa ce autoritatile au impus noi restrictii privind incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus.

- Formatia Paris Saint-Germain a preluat sefia campionatului Frantei, dupa ce s-a impus, vineri, in deplasare, scor 4-0, in fata echipei Nimes, in etapa a VII-a, potrivit news.ro.Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile auto s-au prabusit fata de anul trecut…

- Formatia Olympique Lyon a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, in compania echipei Nimes, in etapa a IV-a a campionatului Frantei, potrivit news.ro.Citește și: Klau Iohannis: V-ati mobilizat exemplar si acest lucru imi arata ca se poate Partidele…

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a inceput cu stangul noua editie din Ligue 1. Parizienii au fost invinsi la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei RC Lens, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a noului sezon, in fata a 3.800 de spectatori. PSG, care nu a putut conta pe sapte dintre…

- Mai multe zeci de persoane au fost arestate sambata seara in Portland, unde sute de manifestanti au marcat cea de-a 100-a noapte de mobilizare impotriva discriminarilor rasiale si a brutalitatilor politiei, incercand sa se indrepte spre o sectie de politie din oras, relateaza AFP. Dar imediat ce…

- Zeci de persoane au fost ranite miercuri la Sofia si 35 au fost arestate in timpul unei manifestatii violente desfasurate in fata parlamentului bulgar impotriva premierului Boiko Borisov, in timp ce la Ruse protestatarii au blocat podul peste Dunare, transmite agentia EFE. Potrivit autoritatilor, circa…

- Mii de manifestanti s-au adunat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, in cadrul unuia din cele mai mari proteste din seria care continua in Bulgaria de doua luni, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Intre protestatari si politie au izbucnit…