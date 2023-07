VIDEO. Franța, sub asediul protestelor violente: 79 de polițiști răniți, 994 de persoane arestate, mașini incendiate și clădiri distruse Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate. De asemenea, 31 de comisariate, 16 […] The post VIDEO. Franța, sub asediul protestelor violente: 79 de polițiști raniți, 994 de persoane arestate, mașini incendiate și cladiri distruse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, va prezida o noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 (11.00 GMT) la Paris, pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta, in urma mortii unui adolescent ucis de un politist, anunta AFP. Seful statului, care se…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…

- Jandarmii și pompierii sunt in “fierbere”, susțin sindicaliștii de la Europol. O parte din structurile ministerului de Interne nu și-ar fi incasat toate drepturile salariale și ar fi fost anunțați de șefii lor ca exista constrangeri financiare in bugetul ministerului. Sindicaliștii de la Europol au…

- Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane și a ranit alte 13, in urma unui atac armat in Serbia, informeaza Antena 3. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani…

- In urma violențelor și tensiunilor inregistrate luni in marile orașe din Franța, un polițist a suferit arsuri și aproximativ alți 108 polițiști au fost raniți, dintre care circa 20 la Paris, a declarat Gerald Darmanin, transmite HuffPost. Ministrul francez de Interne a mai precizat ca 291 de persoane…

- Patru persoane au murit si altele au fost ranite in urma unei avalanse care s-a produs duminica dupa-amiaza pe ghetarul Armancette din Muntii Alpi, a anuntat ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin. „O avalanșa s-a produs in mijlocul zilei la ghețarul Armancette din Alpi. Raportul provizoriu arata…

- Un numar de pana la 10 persoane ar fi prinse sub daramaturi, dupa o explozie care a dus la prabușirea a doua cladiri rezidențiale in Marsilia, oraș aflat in sudul Franței, potrivit ministrului de Interne Gerald Darmanin, citat de Reuters. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților…

- Un tren de pasageri ce transporta cel puțin 50 de persoane a deraiat in Olanda noaptea trecuta, dupa ce a lovit echipament de construcție aflat pe calea ferata, iar cateva zeci de oameni au fost raniți, mulți dintre ei in stare grava, au spus serviciile de urgența olandeze, citate de Reuters. Aproximativ…