Politistii francezi au protestat sambata seara in fata Arcului de Triumf cu masinile de serviciu cu girofarurile pornite dupa anuntul privind renuntarea la tehnica de arestare cunoscuta sub denumirea de "strangulare", informeaza AFP. Politistii au intonat imnul Frantei si au aruncat catuse pe jos in ajunul unui discurs al presedintelui tarii Emmanuel Macron. In aceeasi zi, mii de oameni au demonstrat in intreaga lume, de la Londra la Paris, pentru a denunta rasismul si violenta politiei, un val de emotii declansat de moartea afro-americanului George Floyd in timpul imobilizarii sale cu genunchiul…