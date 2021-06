Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut marti retragerea trupelor azere de pe teritoriul armean, in cursul unei intrevederi la Paris cu premierul armean Nikol Pasinian, care in urma cu cateva zile a descris situatia drept ''exploziva'' la granita dintre cele doua tari, relateaza AFP. ''Trupele azere trebuie sa paraseasca teritoriul suveran al Armeniei'', a declarat Macron, cerand partilor sa ''revina la pozitiile lor din 11 mai''. "Delimitarea frontierei dintre cele doua tari trebuie facuta exclusiv in cadrul unei negocieri si fara niciun…