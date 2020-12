Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni ca va fi organizat un referendum pentru a integra apararea climei și conservarea mediului în Constituție, potrivit AFP.Adresându-se membrilor Convenției privind clima, Macron a spus ca aceasta reforma ar trebui adoptata mai întâi…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a pledat, inaintea summitului de la Bruxelles, pentru coordonarea masurilor antiepidemice la nivelul Uniunii Europene. Acesta și-a exprimat ingrijorarea pentru inrautatirea situatiei in multe tari. La sosirea la summitul Consiliului European, la Bruxelles, Emmanuel…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat marti un foarte controversat proiect de lege privind 'securitatea globala', care sanctioneaza difuzarea cu rea-credinta de imagini cu politisti aflati in timpul interventiilor, relateaza AFP. Criticata de opozantii sai, propunerea prezentata de majoritatea…

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi, intr-o vizita in zona de frontiera Perthus, in Pyrenees-Orientales, o dublare a efectivelor fortelor de control la frontierele Frantei - de la 2.400 la 4.800 -, in lupta impotriva amenintarii teroriste, traficurilor si migratiei ilegale, relateaza…

- Ora 12.00: Bilanțul final al atacului: trei morți, dintre care doi in interiorul bisericii (unul fiind chiar paznicul catedralei). A treia persoana a murit intr-un bar unde fugise dupa ce fusese atacata catedrala, ranile dovedindu-se fatale (Nice Matin). Se redeschid școlile? Anunț de ultim moment…

- Franta trebuie sa „atace separatismul islamist”, un „proiect constient” care vizeaza sa „creeze o ordine paralela si sa nege Republica”, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron într-un discurs rostit la Mureaux, o suburbie sensibila din regiunea…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a telefonat pe liderul Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliev. Potrivit Serviciului de presa al șefului statului azer, Emmanuel Macron a menționat ca Franța este ingrijorata de conflictul armat de pe linia contactului armeno-azer și a subliniat importanța soluționarii…