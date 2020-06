Stiri pe aceeasi tema

- Politistii francezi au protestat sambata seara in fata Arcului de Triumf cu masinile de serviciu cu girofarurile pornite dupa anuntul privind renuntarea la tehnica de arestare cunoscuta sub denumirea de "strangulare", informeaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Un medic EXPLICA cum sunt OBLIGAȚI…

- Guvernul francez a cerut ajutorul companiilor la debutul pandemiei de Covid-19, insa acum exista un surplus de 20 de milioane de maști de protecție nevandute, scrie Agerpres.Sute de producatori francezi de textile si articole de imbracaminte au raspuns la apelul guvernului de la Paris pentru a produce…

- Mai exact, Renault urmeaza sa demareze negocieri cu sindicatele pentru reorganizarea si incetarea activitatii la unele fabrici de asamblare din Franta, si va concedia 15.000 de angajati pe plan global (din care 4.600 in Franta), in urma declinului vanzarilor, transmite Reuters, citata de agerpres. Din…

- Renault anunta concedierea a 15.000 de angajati la nivel mondial și inchiderea unor fabrici. Analisti: Producatorul auto se confrunta cu dificultati dinainte de pandemie Producatorul auto francez Renault a anuntat vineri ca va demara negocieri cu sindicatele pentru reorganizarea si incetarea activitatii…

- Ministrul pentru Afaceri Digitale, Cedric O, un apropiat la presedintelui Emmanuel Macron, a prezentat aplicatia ca un element cheie al strategiei Frantei pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, suspectii de coronavirus vor fi trebui sa o instaleze, potrivit presei de la Paris, insa…

- Primaria municipiului Medgidia a lasat iluminarea arhitecturala a podului peste canalul Dunare-Marea Neagra sa funcționeze și in aceasta perioada, cand toata lumea sta in case, “cheltuind astfel bani publici fara nici un sens”, spun unii dintre locuitorii orașului. Primarul susține ca cei care il critica…