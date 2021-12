VIDEO Franţa: O companie de taximetrie a suspendat folosirea de maşini Tesla după un accident grav la Paris O companie de taximetrie din Franta a suspendat folosirea de masini electrice Tesla dupa un accident grav produs sâmbata la Paris, a anuntat marti departamentul de comunicare al companiei, scriu AFP și Agerpres.



Sâmbata seara, un taxi Tesla scapat de sub control a lovit doi pietoni, apoi un container de colectare a sticlei care a fost proiectat în aer si a explodat la revenirea la sol. Taxiul a intrat pe urma într-un semafor, care a fost si el proiectat în aer, cursa taximetrului electric încheindu-se într-o camioneta care circula în mijlocul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

