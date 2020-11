Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat , a anunțat, in direct la Digi24, ca va analiza ceea ce s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza la metroul din Capitala. Arafat a declarat ca este vorba despre o proasta gestionare a mulțimii. Șeful DSU spune ca imediat ce s-a anunțat defecțiunea, accesul oamenilor pe peroanele metroului…

- Violeta Alexandru spune ca pensiile romanilor vor creste si anul viitor. Ministrul Muncii a declarat ca Romania este singura tara care a venit cu majorari, din repsect pentru pensionari. De asemenea, guvernantul PNL a discutat si despre arhivele Caselor de Pensii si schimbarile pe care le-a facut pe…

- Un barbat din Smeeni s-a ales cu amenda și va sta in casa o perioada dupa ce a incalcat regulile privind cantinarea. Buzoianul se intorsese din Spania la inceputul lunii și ar fi trebuit sa se izoleze o perioada. In schimb, el a plecat la cumparaturi. Politistii Sectiei de politie Rurala Smeeni, in…

- Un atac cu arma alba a avut loc, vineri, in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cele doua…

- Mihai Oancea, candidat Pro Romania pentru Primaria Agigea, este sustinut de europarlamentarul Corina Cretu Candidatul de la Agigea indeamna oamenii sa iasa la vot pentru a putea sa inceapa dezvoltarea localitatiiMihai Oancea Pro Romania este sustinut de europarlamentarul Corina Cretu, pentru primaria…

- F. T. Oamenii legii din cadrul Postului de Poliție Baba Ana au fost sesizați vineri seara, in jurul orei 19, 30, ca pe fondul cinegetic nr. 8 Ciorani „un barbat desfașoara posibile activitați de braconaj cu ajutorul unui caine” (comunicat IPJ Prahova). Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar pe…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ziua cu un nou record de noi cazuri de coronavirus, ca în acest moment „nu e cazul sa vorbim despre amânarea alegerilor locale”. Șeful statului a susținut ca „lucrurile sunt organizate”, iar românii…