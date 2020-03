VIDEO Franța a modificat un TGV pentru a transporta pacienți din regiunile grav afectate de epidemie, către cele unde mai este loc în spitale Franța a demarat joi dimineața o operațiune speciala prin care un tren de mare viteza de pasageri a fost transformat în câteva ore în tren sanitar și transporta pacienți de la Strasbourg catre zone din vest unde spitalele sunt mai libere, scrie AFP. Francezii spun ca este primul tren european de mare viteza care este transformat în tren sanitar. Trenul este format din cinci vagoane și în fiecare sunt patru pacienți.



- Primii pacienti au fost adusi pe targi si imbarcati in TGV la ora locala 08:30 (07:30 GMT). Inca din zorii zilei, primele ambulante sosisera in gara Strasbourg, principalul oras din Alsacia, regiune afectata puternic de epidemie. Cei 20 de pacienti grav afectati urmeaza sa fie transferati la spitale…

- Imbarcarea primilor pacienti grav afectati de noul coronavirus la bordul unui tren de mare viteza (TGV) dotat cu echipamente speciale medicale, care urmeaza sa-i evacueze din estul Frantei spre spitale din vest, a inceput joi dimineata, operatiune fara precedent in Europa, potrivit AFP, scrie Agerpres.Primii…

