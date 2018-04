Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Marea Britanie isi va produce in Franta primele sale pasapoarte albastre din perioada post-Brexit, un simbol al independentei pentru multi britanici care au sustinut iesirea tarii lor din blocul comunitar, transmite Reuters. În timpul campaniei dinaintea referendumului britanic din iunie 2016…

- FOTO: euroactiv.com Cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron anunțat ca foaia de parcurs a „reintemeierii” Uniunii Europene va fi propusa pana la summit-ul crucial din 28 – 29 iunie al liderilor țarilor membre, potrivit relatarilor de la intalnirea celor doi, de vineri,…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Invatamantul vrancean este, sigur, mai sarac si mai trist! Inceputul de an a adus o veste trista invatamantului vrancean. La varsta de 74 de ani, binecunoscutul profesor de limba franceza, domnul Eftandopolos Vasilis, a trecut marti dimineata, 30 ianuarie 2018, la cele vesnice. Imbolnavindu-se in urma…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut vineri Uniunii Europene sa instituie noi sanctiuni impotriva Venezuelei, informeaza AFP si Reuters. In cadru european, "am adoptat sanctiuni individuale impotriva conducatorilor venezueleni, care au un impact limitat. As dori sa mergem mai…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…