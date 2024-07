Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua de trenuri de mare viteza din Franța a fost afectata de acte de vandalism, inainte de startul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Operatorul de trenuri SNCF a anunțat in dimineața zilei de vineri ca a fost ținta un atacuri, iar mai multe linii TGV (trenuri de mare viteza) au fost afectate.…

- Cafenelele pitorești de pe malurile Senei din Paris, de obicei aglomerate in timpul verii, sunt acum neobișnuit de goale din cauza restricțiilor stricte impuse inaintea Jocurilor Olimpice. Circulația limitata in centrul orașului a afectat drastic afluxul de clienți, unele restaurante raportand o scadere…

- Traficul feroviar se va desfasura in continuare, luni si marti, in conditii speciale la nivel national, prin reducerea vitezei de circulatie a trenurilor, ca urmare a atentionarii de Cod rosu de temperaturi extreme de 42 de grade Celsius in aer, extinsa de Administratia Nationala de Meteorologie in…

- Un accident in care au fost implicate patru vehicule s-a petrecut joi seara pe DN 7, in zona localitatii Batuta, in apropiere de Barzava. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier ar fi fost implicate trei autoturisme si un TIR. Serviciul de Ambulanta Judetean Arad anunta ca accidentul s-a…

- Simona Halep (locul 1136 WTA) nu va putea participa la ediția Jocurilor Olimpice din vara, de la Paris. Competiția va debuta pe data de 26 iulie, urmand sa se incheie pe 11 august. Potrivit Federatiei, Simona Halep nu a indeplinit criteriul legat de clasament si nu va putea merge la Paris.