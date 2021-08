​​VIDEO Francezii au manifestat împotriva restricţiilor anti-Covid, pentru al cincilea weekend consecutiv Nemultumirile privind restrictiile anti-Covid-19 impuse de autoritati în Franta au determinat numeroase persoane sa iasa pe strazi, sâmbata, pentru al cincilea weekend consecutiv, transmit AFP si DPA, preluate de Agerpres.



Autoritatile franceze se asteptau la un total de aproximativ 250.000 de participanti în întreaga tara, ceea ce înseamna dublul numarului de manifestanti la începutul protestelor, la jumatatea lunii iulie.



Demonstrantii critica mai ales vaccinarea obligatorie a lucratorilor din sanatate si noile reguli, mai stricte, cu privire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

