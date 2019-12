VIDEO Francesca Schiavone a anunțat că a învins cancerul: "Am dus o luptă grea, dar am câştigat-o" Fosta jucatoare de tenis Francesca Schiavone, în vârsta de 39 de ani, a anuntat, vineri, ca în ultimele luni nu a mai fost activa pe retelele de socializare deoarece a luptat cu cancerul, dar a învins boala si acum este fericita, scrie News.ro.



“Salutari tuturor, dupa 7-8 luni de absenta din social media si din lume, vreau sa va împartasesc ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticata cu cancer. Am facut chimioterapie, am avut de dus o lupta grea si acum înca respir, am câstigat aceasta lupta. Iar acum am revenit în actiune&",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

