France Football publica un serial in avanpremiera Mondialului din Rusia, in care prezinta "100 de jucatori care au marcat istoria Cupei Mondiale". Episodul numarul 34 de azi, 8 aprilie, i-a fost dedicat lui Gheorghe Hagi. "Considerat cel mai mare fotbalist roman, Hagi a participat la 3 turnee finale de campionat mondial, in 1990, 1994 și 1998. ...