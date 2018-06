Stiri pe aceeasi tema

- Raportul arata ca Iranul respecta restrictiile prevazute in cadrul acordului privind instalatiile sale nucleare. Informatiile AIEA sunt publicate dupa ce presedintele american Donald Trump a decis pe 8 mai sa renunte la acordul international privind programul nuclear al Teheranului.AIEA…

- Acordul privind programul nuclear iranian semnat pe 14 iulie 2015 de Teheran si de sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta, China si Germania) si din care Statele Unite au decis recent sa se retraga continua sa starneasca disensiuni puternice intre Washington si Teheran, dar si…

- ''Obiectivul final al tuturor acestor convorbiri este de a obtine asigurari ca interesele poporului iranian, garantate prin acord, vor fi aparate'', a declarat Zarif, la inceputul unei intrevederi la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov.La randul sau, Lavrov a apreciat ca rusii…

- Arabia Saudita isi va dezvolta propriul arsenal nuclear daca Iranul actioneaza la randul sau in acelasi sens, a avertizat miercuri ministrul de Externe Adel al-Jubeir, in contextul in care tensiunile din regiune se intensifica. Intrebat la postul american de televiziune CNN despre eventualitatea…

- Chinezii au prezentat randari cu noile trenuri care vor circula pe o noua linie de mare viteza care va fi gata pana la inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna Beijing 2022. Linia va avea 174 km și va lega Beijingul de zona care va gazdui evenimentele de schi. Cele mai rapide trenuri fac trei ore acum,…

- Un nou tronson al magistralei feroviare de mare viteza din Romania se afla in santier de cateva zile. Au inceput lucrarile pe sectiunea Gurasada - Simeria, pe care la finalizarea proiectului, trenurile vor putea atinge viteze de 160 de kilometri pe ora.

- Economia digitala a Chinei a inregistrat o crestere masiva in ultimii 10 ani, potrivit platformei World Economic Forum. In urma cu 10 ani, China inregistra sub 1% din piata mondiala de comert online, iar astazi ajunge pana la 42%. In comparatie, cota de piata la nivel global a companiilor…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen va creste productia de motoare si cutii de viteze in Franta, Polonia si Ungaria, concomitent cu renuntarea la cutiile de viteze realizate in prezent in Japonia si China.