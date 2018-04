Stiri pe aceeasi tema

- Marti, Real Madrid s-a impus categoric la Torino, in reeditarea finalei de anul trecut, scor 3-0. In celalalt meci, Bayern a triumfat la Sevilla, scor 2-1, dupa ce ibericii au deschis scorul. Miercuri, Barcelona - AS Roma, 4-1, (De Rossi-aut. 39, Manolas-aut. 55, Pique 59, Suarez 87; Dzeko 80), scrie…

- Tragerea la sorti Liga Campionilor LIVE VIDEO: Avem, asadar, tabloul complet al echipelor calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Cu trei cluburi calificate in aceasta faza, Spania este din nou regina competitiei. La polul opus este Anglia, care a avut cinci echipe in optimi, insa…

- FC Barcelona și Bayern Munchen sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale Champions League, faza in care au acces dupa rezultatele din optimi și formațiile Liverpool, Manchester City, Sevilla, AS Roma, Juventus Torino și Real Madrid. Cu toate ca avea un avantaj confortabil…

- Barcelona n-a avut nicio emotie in partida de pe terenul celor de la Malaga, ultima clasata din campionatul Spaniei, securizandu-si victoria inca din prima repriza, scor 2-0. Reusita serii i-a apartinut lui Countino, care trimis cu calcaiul dupa o centrare a lui Dembele. Catalanii au ajuns astfel la…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Malaga, in etapa a XXVIII-a a primei ligi a campionatului spaniol de fotbal. Messi, aflat la spital, unde sotia sa a nascut al treilea lor copil, si Iniesta, accidentat, nu au evoluat pentru oaspeti in acest meci, anunța…

- De foarte multe etape, FC Barcelona s-a instalat comod pe prima pozitie in clasamentul din prima liga spaniola. Se stie deja ca Real Madrid – principala rivala a catalanilor – nu mai are sanse la titlul de campioana, caci este departe de prima pozitie (locul 4, cu 45 de puncte, 17 mai putine decat Barcelona;…

- Formatia FC Barcelona a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Valencia, in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei.Golul a fost marcat de Luis Suarez, in minutul 67, anunța News.ro. Partida retur va ava loc la 8 februarie, la Valencia.Potrivit fcbarcelona.com,…

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins in deplasare, cu scorul de 5-0, formatia Betis Sevilla, intr-o partida din cadrul etapei a 20-a a sezonului, disputata duminica seara. Dupa o prima repriza fara gol, Barca s-a dezlantuit in repriza secunda a partidei de…