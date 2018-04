VIDEO FOTO Regina Victoria - sau povestea unei rochii albe In urma cu aproape 200 de ani avea loc o frumoasa poveste de dragoste intre o regina și varul sau. Victoria și Albert, care se cunoșteau inca din copilarie, se reintalnesc la propunerea mamei ei. Tanara Victoria experimenteaza astfel dragostea la prima vedere, ea fiind complet fermecata de sensibilitatea și șarmul lui Albert, iar el, impresiont de gingașia și incredere in sine a tinerei prințese. Nunta nu intarzie sa apara. Rochia alba de mireasa este una dintre tradițiile create de aceasta faimoasa suverana. Ea nu este prima mireasa care a purtat alb in ziua sa speciala. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

