- Politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase - IGPR efectueaza joi dimineata 103 perchezitii, in municipiul Bucuresti si 36 de judete, intr-un dosar de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata, informeaza IGPR.

- Polițiștii și procurorii au depistat o grupare de traficanți, care aducea cannabis din Spania prin firme de curierat. La perchezițiile desfașurate in mai multe județe au fost gasite peste 10 kilograme de cannabis, dar și un dispozitiv pentru detectarea microfoanelor. Potrivit Poliției Romane, anchetatorii…

- Politistii de frontiera au descoperit, in noaptea de miercuri spre joi, mii de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, care au fost trecute ilegal peste frontiera din Ucraina in Romania, cu ajutorul unui aparat de zbor de mici dimensiuni. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera…

- Angajații unei firme de curierat care are puncte de lucru in județul Olt sunt banuiți ca au furat sau inlocuit bunurile transportate. Politistii au facut, miercuri, mai multe perchezitii, iar sase persoane au fost duse la audieri. Anchetatorii spun ca in perioada mai 2020 – iunie 2021, mai mulți angajați…

- Polițiștii au facut, joi, 13 percheziții la adrese din județele Sibiu, Valcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Calarași și din București, intr-un dosar care vizeaza un grup infracțional care a inșelat peste 5.000 de cetațeni straini cu 2.000.000 de euro. Potrivit Poliției Romane, acțiunea a vizat completarea…