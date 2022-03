Stiri pe aceeasi tema

- Liga I de fotbal feminin s-a reluat duminica, 6 martie, intre Marțișor și Ziua Internationala a Femeii, cu prima etapa din play-off și play-out. Runda inaugurala a play-off-ului s-a derulat cu jocurile: Vasas Femina Odorhei – Politehnica Timișoara 0-5, CSM Alexandria – AFC Fair-Play București 2-1 și…

- Primaria comunei Raciu și o buna parte din consatenii comunei pun la dispoziție camere și tot confortul necesar pentru o eventuala primire a refugiaților din Ucraina, a anunțat luni, 28 februarie, Alin Ciprian Belean, primarul comunei Raciu. "Deocamdata, din informațiile primite de la Prefectura Mureș,…

- Primaria comunei Acațari organizeaza o licitatie publica pentru concesionarea unui imobil aflat in domeniul public al comunei Acațari, situat in localitatea Acațari nr. 199, informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate, imobilul aflat in domeniul public al comunei Acațari are destinatia…

- Ziua Internaționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului este ziua de 27 ianuarie din fiecare an și este prima comemorare universala a victimelor Holocaustului. Aceasta comemorare a fost decisa prin Rezoluția Adunarii Generale a Națiunilor Unite numarul 60/7 din 1 noiembrie 2005, adoptata la a 42-a…

- Bustul poetului Mihai Eminescu din centrul municipiului Reghin a fost sambata, 15 ianuarie, locul de adunare pentru cinstirea Poetului Național, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria municipiului Reghin. In amintirea "Luceafarului"… Reprezentanții Primariei…

- In fiecare an, la 15 ianuarie este marcata Ziua Culturii Nationale, data fiind aleasa in semn de omagiu fata de poetul national al romanilor, Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889). Primaria municipiului Falticeni, in parteneriat cu Biblioteca Municipala „Eugen Lovinescu" si ...

- Daca proiectul va avea succes, autoritațile locale se gandesc chiar sa dubleze suma. Motivul: Romania sta tot mai prost la capitolul "natalitate" din cauza migrației familiilor tinere și a faptului ca, adesea, cuplurile aleg sa aiba doar un singur copil. Așa se face ca satele și orașele noastre sunt…

- Post-ul In numele comunei Sangeorgiu de Mureș, va urez: An nou fericit! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: In numele comunei Sangeorgiu de Mureș, va urez: An nou fericit! Credit autor: Morar Marius. Source