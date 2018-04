Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Mihai Fifor, ministrul Apararii a transmis un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale. Publicam, integral, comunicatul:"Prin traditia strabuna, crestinii sarbatoresc Invierea Domnului in linistea si caldura familiei. Am descoperit, prin preluarea onorantului mandat de ministru al apararii nationale,…

- CFR Calatori anunta ca in minivacanta de Paste capacitatea de transport va fi adaptata la nivelul intregii retele, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai solicitate destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara…

- CFR Calatori informeaza ca, in aceasta perioada, capacitatea de transport va fi adaptata in funcție de evoluția și dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre destinațiile: Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Satu Mare, Timișoara, Vatra Dornei, iar in perioada 7 - 9 aprilie,…

- S.C. PUBLITRANS 2000 S.A anunta publicul calator ca in perioada 06.04.2018 – 09.04.2018, corespunzatoare Sfintelor Sarbatori de Paste, circulatia autobuzelor in municipiul Pitesti se va desfasura dupa un program specific zilelor de sarbatoare, cu exceptia zilelor de 8 si 9 aprilie, cand programul va…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda.

- Wizz Air ofera o reducere de 20% la toate rezervarile efectuate, astazi, miercuri, 21 martie, inainte de miezul nopții. Reducerea de 20% se aplica tarifelor, incluzand taxele și costurile obligatorii, dar excluzand taxa de administrare. Aceasta promoție este valabila pe 21 martie, de la 00:00 la 23:59,…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de astazi, o moneda din argint cu tema „150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian“.Moneda va avea valoarea nominala de 10 lei, un diamentru de 37 de mm si o greutate de 31,1 grame, informeaza BNR. Aversul monedei prezinta imaginile…

- Barbat din Iași, acuzat ca și-a ucis amanta in chinuri groaznice. Femeia, mama a opt copii, a fost lovita cu toporul și a ars de vie in casa pe care concubinul ei ar fi incendiat-o. Incidentul șocant s-a petrecut, in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea Podu Iloaiei. Gandurel, un barbat de…