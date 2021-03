VIDEO / FOTO / Mii de oameni au PROTESTAT în toată țara. “Libertate!”, “Hoții, hoții!”, “Demisia!” Noi proteste se desfașoara luni seara in Capitala și mai multe orașe din țara, impotriva restricțiilor impuse de autoritați din cauza creșterii ratei de infectare cu COVID. Sunt cateva mii de persoane in Piața Victoriei din București, la fel la Botoșani sau Sibiu, la Giurgiu, la Constanța și Timișoara . In BUCUREȘTI, la ora 20.30, […] The post VIDEO / FOTO / Mii de oameni au PROTESTAT in toata țara. “Libertate!”, “Hoții, hoții!”, “Demisia!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe orase din tara oamenii au iesit luni dupa-amiaza in strada pentru a-si arata nemultumirea fata de restrictiile anti-COVID impuse de autoritati. Manifestantii scandeaza lozinci antiguvernamentale si cer demisii. Acestor proteste li s-au alaturat si reprezentantii AUR, care critica masurile…

- update Și la Timișoara, peste 300 de persoane protesteaza fața de Guvern și de masurile luate de acesta. Protestatarii cer ridicarea restricțiilor și prelungirea programului magazinelor. update 03.00 In ciuda orei inaintate, oamenii au pornit din nou in marș catre Guvern. Ei se deplaseaza pe partea…

- Mii de oameni de la doua proteste din București, unul din Piața Victoriei, altul din Piața Universitații “s-au unit” intr-un singur marș, care s-a adunat in zona Izvor, la Parlament. Și in alte orașe din țara s-au organizat manifestații contra masurilor impuse de pandemie de COVID-19. La protestul din…

- BUCUREȘTI, 9 mart – Sputnik. Masura dura impotriva organizatorului protestului de ieri de langa Parlament impotriva vaccinarii obligatorii: Asociația Alianța Parinților a fost amendata cu 7000 de lei. © Sputnik / Mihai CarausProtestul parinților, ipocrizia șefilor din Educație și tacerea…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…

- Pana astazi, 7 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 691.377 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.975 cazuri noi de…

- Guvernul vrea sa modifice prin Ordonanța de Urgența statutul prefecților, astfel incat aceștia sa fie asumați politic. Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor au reluat luni, la pranz, la Parlament, negocierile privind imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect, relateaza Realitatea…

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…