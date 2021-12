Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Arad, de la Nadlac si Curtici, au prins 22 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare si masini sau pe jos. Unii dintre acestia sunt minori, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, au depistat douazeci și șase cetateni din India, Pakistan și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, ascunsi intr-un camion incarcat cu frigidere. Alti zece cetateni straini…

- Politistii de frontiera din Arad au depistat douazeci si doi de cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare sau pe jos, conform news.ro. „In data de 30.11.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru…

- Polițiștii de frontiera din Arad au depistat 11 cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-un TIR sau pe jos. Astfel, luni seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat doisprezece afgani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu incalțaminte. Azi dimineața, in jurul orei 06:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Aproximativ 20 de migranti au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca granita in Ungaria pe jos, pe langa punctele de control de la Nadlac II si Curtici, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. In perimetrul Punctului de Trecere a…

- Cinci migranti au fost prinsi cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, prin judetul Arad, trei dintre acestia fiind descoperiti intr-un TIR incarcat cu PAL care mergea in Germania, potrivit Agerpres. TIR-ul a fost verificat, luni dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit noua cetateni indieni, care au incercau sa iasa ilegal din Romania, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Soferul este cercetat acum pentru trafic de migranti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit…