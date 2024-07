Stiri pe aceeasi tema

- Oficial s-a dat startul inscrierilor pentru Superliga Mureș, ediția 2024-2025 (sezonul II), aceasta fiind cea mai prestigioasa competiție de minifotbal din județ. Dupa succesul primei ediții reflectat in rezultatele de excepție obținute la Fazele Naționale organizate de Federația Romana de Minifotbal,…

- Muzica de calitate și surprize deosebit de placute pentru cei care au ales sa se afle in Dambovița Mall in seara de 19 iulie. Orchestra Simfonica de Tineret Andante, coordonata de Asociația SonoArt, a susținut un concert la Dambovița Mall in zona info point, reușind sa atraga zeci de spectatori care…

- Ediția din acest an a evenimentului "Love Reghin Day&Night" a prilejuit o zi dedicata tinerelor talente reghinene, scena amenajata la Padurea Rotunda fiind locul ideal unde talentul artistic al tinerilor reghineni a putut fi pus in valoare. Așa se face ca sambata, 20 iulie, trupele de dans din oraș…

- loveREGHIN Day & Night 2024 Aflat la a patra ediție sub noua identitate, zilele orașului Reghin se transforma incet dar sigur intr-un festival magnet pentru locuitorii din toate localitațile aflate pe o raza de cateva zeci de kilometri. Nu de puține ori am auzit in jurul nostru vorbind oamenii intre…

- Asociația Sportiva Master Ski & Bike Club Targu Mureș, alaturi de Federația Romana de Triatlon și Federația Maghiara de Triatlon, va invita sa participați la seria de evenimente sportive Transylvania Triathlon Festival 2024, in orașul Sangeorgiu de Padure – zona lacului Bezidu – Nou, in perioada 6-7…

- Sunt 20 de ani de cand americanii de la Bechtel și autoritațile romane au inaugurat lucrarile la Autostrada Transilvania. 415 kilometri de drum rapid ar fi traversat Ardealul, de la Brașov pana la granița cu Ungaria, la Oradea. Intre timp, proiectul a fost retrasat. In 2024, se circula pe circa 140…

- Incepand cu data de 22 iunie incepem o serie de concerte marca Muzica in Perimetru care vor avea loc pe parcursul intregii veri. Scopul acestui proiect este de a pune in valoare punctele de atracție din oraș printr-o serie de concerte acustice desfașurate in incinta cladirilor respective. Proiectul…

- Cu prilejul Zilei Naționale a pictorului Nicolae Grigorescu și al redeschiderii Galeriei de Arta Romaneasca Moderna, Muzeul Județean Mureș – Secția de Arta va invita miercuri, 15 mai 2024, ora 18.00, in Palatul Culturii, aripa dreapta, etajul III, la evenimentul „Grigorescu. Lumina. Tradiție. Modernism".…