VIDEO-FOTO: Lansarea primului tramvai PESA a blocat circulaţia jumătate de oră. A vorbit primarul Chirica Iesenii pot circula, de ieri, cu noile tramvaie livrate de producatorul polonez PESA. CTP a pus in circulatie patru astfel de garnituri, iar, pana la sfarsitul anului, numarul lor ar urma sa ajunga la 16 vehicule. Tramvaiele au o capacitate de 230 de pasageri, aproape dublu fata de majoritatea vehiculelor din dotarea CTP. Initial, tramvaiele trebuiau scoase la strada la mijlocul lunii august, dar CTP a fost nevoita sa largeasca anumite peroane pentru ca vehiculele sa circule in conditii de siguranta. De asemenea, perioada de instruire a vatmanilor si cea alocata testelor au fost prelungite. Prima… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

