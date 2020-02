O aeronava Boeing 737-500 al companiei UTair a avut parte de o aterizare dura pe aeroportul Usinsk Airport din Rusia. Avionul a aterizat pe o pista înghețata și din primele imagini se pare ca trenul de aterizare ar fi cedat, iar aeronava a ajuns sa alunece pe pista pe &"burta&". Niciuna din cele 100 de persoane la bord nu a fost ranita.



Pasagerii au surprins momentul aterizarii dure și imagini imediat dupa ce aeronava s-a oprit într-o laterala a pistei.









