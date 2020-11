Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc Incident pe strada Adamclisi din Constanta. O tanara a cazut de la etajul patru al unui bloc. Femeia de aproximativ 30 de ani a fost preluata constienta de medicii SMURD aflati la fata locului si transportata la spital.Deocamdata nu se cunoaste daca a…

- Cruzime de nedescris. Trei caței au fost ingropați de vii pe o strada din capitala. Din fericire, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a intervenit prompt, iar aceștia au putut fi salvați.

- Un incendiu a izbucnit sambata, 10 octombrie, la un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc cu patru nivele de pe șoseaua Alexandriei din municipiul Giurgiu, a informat Giurgiuveanul. Potrivit unui comunicat emis duminica de ISu Giurgiu și citat de Agerpres, pompierii au stabilit ca focul…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au intervenit in cazul a patru situații de urgența. Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in Valenii Șomcutei. In urma incendiului a ars o anexa gospodareasca din lemn și diverse…

- Un incendiu puternic a izbucnit in zona strazii Uzinelor din capitala. Potrivit datelor oferite de ofițerul de presa al IGSU, Liliana Pușcașu arde un teritoriul cu vegetație uscata. La fața locului se afla mai multe echipaje ale pompierilor. Focul a fost localizat iar in aceste momente pompierii lupta…

- Incendiu puternic in centrul capitalei. Conform primelor informații, incendiu ar avea loc pe strada Tricolorului din sectorul centru al capitalei. Etajul unei cladiri in construcție din centrul capitalei a fost cuprins de flacari. Focul ar fi izbucnit la etajul 10, iar la fața locului au intervenit…

- Tabara de migranți Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata parțial, dupa ce un incendiu s-a declanșat in zorii zilei de miercuri, au anunțat autoritațile elene, conform The Guardian.Mii de oameni care locuiau in tabara supraaglomerata au fugit din calea flacarilor. Focul a distrus corturi…

- Circa 70 ha de teren a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața in apropierea unei cai ferate din municipiul Ungheni. Cel puțin 27 de pompieri au luptat cu focul, iar in 5 ore au reușit sa il localizeze.