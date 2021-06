VIDEO/ FOTO Imagini spectaculoase în România. Un nor uriaș pe cerul din Buzău Un nor urias, asemanator unui val, s-a format, seara trecuta pe cerul din Buzau. Fenomenul meteo nu a provocat furtuni. Zeci de imagini cu norul amenințator au fost postate pe rețelele de socializare de localnici, care și-au facut griji in privința fenomenului meteo. Din fericire, norul uriaș nu a adus decat o ploaie de vara […] The post VIDEO/ FOTO Imagini spectaculoase in Romania. Un nor uriaș pe cerul din Buzau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

