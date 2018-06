Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale si vijeliile au produs pagube in 26 de localitati din 18 judete, in ultimele 24 de ore, fiind afectate zeci de gospodarii, locuinte si mai multe drumuri. Numerosi arbori rupti de vijelii au dus la intreruperea alimentarii cu energie electrica, care nu fusese reluata vineri dimineata…

- Avertizarile meteorologilor s-au adeverit. Capitala a fost acoperta de ape, joi seara, dupa o ploaie torențiala. În mai multe zone, strazile au devenit râuri, iar traficul a fost paralizat.

- Scene șocante au fost surprinse in plina strada, pe un bulevard din Capitala. Un barbat iși bate cu bestialitate propria mama, iar nimeni nu intervine, in pofida faptului ca se observa faptul ca au existat și martori la scenele revoltatoare.

- Tragedia zilei: Imagini accident mortal: Un barbat a murit carbonizat, alții doi au fost raniți – foto Un barbat a murit și alți doi au fost raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent de un cap de pod și a luat foc intre localitațile vrancene Panciu și Haret. Polițiștii au stabilit…

- Mai multe gospodarii din localitati ale judetului Mehedinti au fost inundate, marti seara, in urma ploilor abundente, iar pompierii au actionat in noaptea de marti spre miercuri pentru evacuarea apei.

- Scene terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate zone din Capitala. Un barbat cu probleme psihice a fost filmat in timp ce umbla inarmat cu o sabie pe strazile din Centrul Istoric.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a realizat o frumoasa victorie in aceasta seara la Constanta, 27 20 12 9 cu Dinamo, in meciul secund al fazei intai a etapei play off a Ligii Nationale.Pentru gazde au marcat Toma 7 goluri, Malinovic 5, Cutura 5, Vujovic 4, Buricea 3, Nikolic 2 si Ignat 1.Cum…

- Dupa ce a recunoscut public faptul ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un barbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a inceput sa se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, i-a filmat pe cei doi indragostiți, intr-un mall din Capitala. (Citește și: Nicole Cherry a facut…