- Mii de creștini au venit, in noaptea de sambata spre duminica, la slujbele de Inviere din municipiul Alba Iulia. La Catedrala Reintregirii, la miezul noptii, crestinii s-au adunat pentru a lua Lumina Sfanta. Slujba este oficiata de IPS Irineu, alaturi de un sobor de preoti.

- Manastirea Gorovei isi trage numele de la pozitia locului, Poiana Gura-Vaii, care intre timp a ajuns Govorei. Pana in anul 1700, aici a existat numai o mosie a manastirii Dragomirna. Viata monahala a inceput dupa anul 1700 sub conducerea monahului Avramie. Acesta ridica in 1742 prima bisericuta din…

- Mai sunt cateva ore pana cand, in bisericile din toata țara, va rasuna vestea Invierii Domnului, iar preoții vor rosti Hristos a Inviat. Ortodocșii se pregatesc sa primeasca Lumina Sfanta.

- Satul momarlanesc este o vatra plina cu tradiții. Baștinașii din Valea Jiului petreceau Sarbatorile de Paște dupa ritualuri milenare. Era musai ca in Sfanta noapte a Invierii sa mearga la biserica. “Slujba de Inviere se tinea de obicei la ora 24. La sosirea acasa de la slujba de Inviere, membrii…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, duminica, ”Hristos a Inviat” celor care sarbatoresc Pastele. ”Le doresc sa intampine Invierea Domnului cu bucurie si liniste sufleteasca”, a scris seful statului pe Facebook si le-a urat ”La multi ani” celor care-si serbeaza numele de Florii. ”Tuturor celor…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Președintele Iohannis a fost impreuna cu soția, sambata noaptea, la slujba de Paștele catolic de la Sibiu, la biserica parohiala romano-catolica “Sfanta Treime”, aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Șeful statului le-a transmis urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc…

- Inainte de miezul noptii, ei au venit la Catedrala Catolica pentru a fi de fata la slujba pascala, sa primeasca lumina Invierii si sa rosteasca Hrisos a Inviat!. De asemenea, cozonacul si ouale rosii au fost prezente pe masa lor.