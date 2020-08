Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City și Lyon se vor duela in aceasta seara, in sferturile Ligii Campionilor. Meciul va incepe la ora 22:00 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Plus. Invingatoarea din aceasta seara va da piept in semifinale cu Bayern Munchen,…

- ​FC Barcelona a obținut biletul pentru sferturile Champions League, catalanii trecând, scor 3-1, de Napoli în returul de pe Camp Nou. În cealalta partida a serii, Bayern a avut de îndeplinit o simpla formalitate: 7-1 la general contra celor de la Chelsea.Cum arata tabloul…

- Viitorul și Chindia Targoviște se intalnesc de la ora 18:00 intr-un meci aferent etapei cu numarul 11 a play-out-ului Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi programul etapei #11 din play-out AICI liveTEXT de…

- Gaz Metan Mediaș, ultima clasata in play-off-ul Ligii 1, primește vizita celor de la Astra, echipa aflata in acest moment pe podium. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Poli Iași și Sepsi Sf. Gheorghe se intalnesc intr-un duel foarte important din cadrul etapei #8 a play-out-ului Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. ...

- Poli Iași joaca azi de la 20:00 acasa cu Hermannstadt, in etapa cu numarul 7 din play-out-ul Ligii 1. Meciul e in direct pe TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #7 din play-out! liveTEXT de la 20:00 » Poli Iași - Hermannstadt Vezi aici live+statistici Poli Iași - Hermannstadt,…

- FC Voluntari, neinvinsa in play-ou, primește azi, de la 14:30, vizita celor de la Poli Iași, echipa care a cazut pe ultimul loc. Meciul din etapa a 5-a va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 14:30 » FC Voluntari – Poli Iași Click…

- CFR Cluj, liderul din Liga 1, se pregatește de derby-ul cu FCSB, locul 2, dar staff-ul și cei din conducere au avut parte de emoții in aceste zile, dupa ce doua persoane au fost suspectate ca s-au infectat cu COVID-19. CFR Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…