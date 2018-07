Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a adus pe Kamer Qaka și Olimpiu Moruțan, FCSB se pregatește de inca un transfer. Presa din Turcia scrie ca fundașul stanga Iasmin Latovlevici, 32 de ani, va semna pe 1 iulie cu FCSB. Lato, care a venit la Galatasaray in vara lui 2017, va deveni liber de contract pe 30 iunie, iar turcii scriu…

- Am aflat ce s-ar fi facut Gica Hagi daca nu ajungea fotbalist. Chiar daca se anunța un junior de mare perspectiva, tatal lui Gica Hagi era foarte grijuliu de viitorul fiului sau. Dan Ionescu, fostul director al Centrului Național ”Luceafarul” , a povestit ca cel care avea sa devina cel mai bun fotbalist…

- Pe parcursul ultimelor saptamani, Gica Hagi a dat de inteles ca ar fi tentat sa mearga sa antreneze in strainatate. Potrivit presei din Turcia, baskanii gruparii Sivasspor i-au transmis deja o propunere patronului de la Viitorul. Sivasspor a incheiat sezonul pe locul 7, ratand calificarea…

- Abdulkadir Omur (18 ani), mijlocașul lui Trabzonspor, este aproape de un transfer la FC Barcelona. Turcii de la Haberturk anunța ca FC Barcelona este dispusa sa plateasca 30 de milioane de euro pentru copilul-minune al fotbalului din Turcia. Urmarit de mai multe formații importante din Europa, Adbulkadir…

- Hakan Sukur (46 de ani) este considerat un tradator in Turcia de catre regimul presedintelui Erdogan. A fost coleg cu Gica Hagi si cu Gica Popescu la Galatasaray, alaturi de care a castigat multe trofee, inclusiv Cupa UEFA in 2000.

- Șansele ca Gica Hagi sa mai continue și din sezonul urmator pe banca Viitorului sunt destul de mici. "Regele" e curtat deja de mai multe echipe și ar putea da curs unei oferte in vara. Dorit in trecut de Deportivo, Galatasaray și Rubin Kazan, Hagi a preferat sa ramana la Viitorul, unde in 9 ani de la…