- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin au fost solicitați sa intervina sambata, 4 iunie, in jurul orei 16.25, la un incendiu produs la o terasa de pe strada Spitalului din municipiul Reghin. "In urma incendiului a ars rama de lemn a cladirii pe o suprafața de aproximativ un metru patrat…

- Cotidianul Zi de Zi va prezinta, in randurile de mai jos, calendarul principalelor festivaluri și evenimente speciale care vor avea loc in luna iunie in județul Mureș. Luni, 6 iunie Campionatul Mondial Multisport, la Platoul Cornești din Targu Mureș 13.00 – Gala Limbii și Literaturii Romane, la Palatul…

- Inspectoratul Școlar Județean Mureș in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, Biblioteca Județeana Mureș și Centrul Județean de Excelența Mureș organizeaza luni, 6 iunie, incepand cu ora 13.00, „Gala Limbii și Literaturii Romane".…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, din Luduș, a condus o autoutilitara pe raza localitații Hadareni, pe DN 15, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturim ce circula regulamentar in fața acestuia, condus de un barbat in varsta de 52 de ani, care ulterior a intrat in coliziune … Post-ul…

- Trupa de improvizație Funkers va așteapta sambata incepand cu ora 20:00 la un show de improvizație care se va lasa cu rasete copioase. Cristina Ciulei, Narcis Zamfir ( Zorro), Cristi Bojan (KUKI), Claudiu Panaitescu (Klaus) și Vlad Haneș sigur sunt puși pe șotii și dornici sa va provoace crize de ras.…

- Va dau o veste inedita. A calatorit o noapte intreaga, pe un culcuș moale de paie. Peste 30 de ore cu mașina pe ruta Ucraina-Romania in drum spre libertate. Acum este la adapost, se bucura de liniște și pace. Masha a pașit astazi pentru prima oara in padure, in Romania! Cu pași timizi la inceput … Post-ul…

- Doamna Maria Caracaș s-a nascut in Luduș in ziua de 4 aprilie 1921 intr-o familie frumoasa in care mai avea trei frați și trei surori. Din cauze care au ramas necunoscute, cei trei baieți au murit unul dupa altul la un interval de doar cinci saptamani. Surorile au trait pana la adanci batranețe, ultima…

- In primele doua luni din an, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Mureș s-au inregistrat 393 de noi angajați. Dintre aceștia 204 femei. Din punct de vedere al varstei, 202 au peste 45 de ani. Alte 41 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani. 16 angajați au varsta cuprinsa intre…