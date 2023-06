Stiri pe aceeasi tema

- NATO si-a consolidat pregatirea si prezenta militare pe frontul de est al Aliantei Nord-Atlantice - in state care au frontiere comune cu Rusia si Belarus -, anunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza CNN.”Bineinteles ca monitorizam indeaproape evolutiile si ne-am sporit deja pregatirea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, 27 iunie, la Haga, ca este prea devreme pentru a specula cu privire la efectele mutarii trupelor Wagner in Belarus, dar a subliniat ca alianta nord-atlantica este gata sa se apere impotriva oricarei amenintari, transmite Reuters și Agerpres…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, la Haga, ca este prea devreme pentru a specula cu privire la efectele mutarii trupelor Wagner in Belarus, dar a subliniat ca alianta nord-atlantica este gata sa se apere impotriva oricarei amenintari, transmite Reuters, citat de Agerpres."Este…

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca tentativa de rebeliune a CMP Wagner din Rusia "a demonstrat fragilitatea regimului german", dar dupa o remarca surprinsa a ministrului german al Apararii, care se afla linga el, a rectificat spunind ca se referea la Rusia. Incidentul a avut…

- Intr-o teleconferința cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit sambata seara detalii despre acordul incheiat cu Evgheni Prigojin, șeful organizației militare private Wagner, menit sa opreasca marșul forțelor acestui spre Moscova, informeaza CNN."S-a ajuns la un acord…

- Arestarea Dariei Trepova pentru uciderea bloggerului rus pro-razboi Vladlen Tatarski ridica intrebari cu privire la trecutul si linia politica a tinerei si in legatura cu ce s-a petrecut in realitate, relateaza BBC si The Guardian, citate de news.ro.Relatarile presei din Rusia spun ca Daria Trepova,…

- Nimic din existența acestei firme nu te-ar fi dus cu gandul la activitatea ei "de baza". Biroul se afla in suburbia de nord-est a Moscovei, acolo unde, pe un panou se poate citi inscripția „Centru de afaceri”. Zona este locul in care Petru cel Mare si-a antrenat candva puternica sa armata, relateaza…