- Marcelo Bielsa, 65 de ani, antrenorul lui Leeds, a efectuat prima schimbare inca din minutul 21 in partida cu Aston Villa, scor 3-0. Leeds a reușit un nou rezultat spectaculos in Premier League, scor de forfait pe „Villa Park”, in fața lui Villa, care avea nevoie de un singur punct pentru a deveni liderul-surpriza…

- Leeds a obtinut o victorie categorica, vineri seara, in deplasare, cu Aston Villa, in etapa a 6-a a din Premier League, si a urcat momentan pe ultima treapta a podiumului, inainte de disputarea celorlalte partide ale rundei. Succesul echipei din Leeds a fost asigurat de Patrick Bamford, care a reusit…

- Baxuri de hartie igienica au inceput sa cumpere din nou britanicii, temandu-se de o noua carantina care i-ar putea lasa fara provizii. Magazinele unui cunoscut retailer au fost luate cu asalt de mulțimea care pleca cu coșurile de cumparaturi pline cu hartie igienica. Fenomenul din primavara s-a repetat…

- Ianis Hagi a fost printre cei mai buni jucatori ai lui Glasgow Rangers in partida pe care echipa sa a remizat-o pe terenul lui Hibernian, scor 2-2. Atacantul roman a dat pasa decisiva la al doilea gol al echipei sale, marcat de Artfield. In plus, a demonstrat ca este cel mai creativ fotbalist al echipei…

- Liverpool, campioana Angliei, a inceput cu dreptul noul sezon din Premier League și a invins-o pe Leeds, 4-3m grație unui gol marcat in minutul 88. Revenita in Premier League dupa 16 ani, echipa lui Marcelo Bielsa a aratat un joc spectaculos și le-a creat multe probleme celor de la Liverpool. „Cormoranii”…

- Desparțirea dintre Leo Messi și FC Barcelona este iminenta, iar astazi se va trece chiar la semnarea actelor. Starul argentinian a ales unde vrea sa joace in urmatorul sezon. Va merge in Premier League, la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola. Englezii i-au propus lui Messi un contract absolut…

- Suporterii lui Dinamo din programul „DDB”, care au realizat cea mai mare farsa din istoria fotbalului romanesc fix acum 4 ani, la FCSB - Manchester City (0-5), se pregatesc sa transpuna acele momente intr-o pelicula. Intr-o postare publicata pe pagina de Facebook a Peluzei „Catalin Hildan”, suporterii…

- Florinel Coman (22 de ani) e dorit in Premier League, de Crystal Palace. Englezii il vad inlocuitorul ideal in eventualitatea in care Wilfried Zaha (27 de ani) parasește formația. Presa din Marea Britanie scrie ca Palace, ocupanta locului 14 in ediția recent incheiata de Premier League, e dispusa sa…